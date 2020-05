Le retour des MacBook Pro 16'' sur le Refurb Store

On ne les avait plus vus sur le Refurb Store depuis la fin du mois dernier : les MacBook Pro 16" sont de retour ce week-end avec des tarifs qui débutent à 2 289 € au lieu de 2 699 € chez Apple. Quatorze configurations différentes sont disponibles au moment où nous écrivons ces lignes, toutes avec une remise de 15% par rapport aux tarifs de l'Apple Store Si vous comptiez vous offrir un MacBook Pro 16", passer par les produits reconditionnés d'Apple sur le Refurb Store est l'occasion idéale de faire quelques économies sans faire de compromis sur la ganratie, qui est identique à celle des produits parfaitement neufs ( en savoir plus ). Attention, les stocks sont très limités et les configurations les plus populaires partent vite.