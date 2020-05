Un iPad 6 à 299  sur le Refurb Store

Rarement disponible, il refait quelques rapides apparitions depuis quelques jours : l'iPad 6 gris sidéral de 32 Go est actuellement proposé à 299 € sur le Refurb Store ! Ce modèle est une très bonne alternative à l'iPad 10,2", qui utilise la même puce Apple A10 et qui est vendu à partir de 389 € sur l'Apple Store Notez que des iPad Air 3 sont également disponibles à partir de 479 € au lieu de 569 €. Attention, les stocks sont très limités et ces offres restent rarement plus de quelques heures en ligne.