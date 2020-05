Un MacBook Pro 16'' avec 1 To à 2 699  (-15,6%) !

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 13:23 :

Le tarif est déjà repassé à 3 199 €.

C'est une offre exceptionnelle que vient de mettre en place Boulanger sur le MacBook Pro 16" standard haut de gamme, doté d'un Core i9 octocoeur cadencé à 2,3 GHz, de la carte graphique AMD Radeon Pro 5500M 4 Go, de 16 Go de mémoire vive et de 1 To de SSD, dans sa déclinaison argentée. Ce modèle, qui coûte habituellement 3 199 € sur l'Apple Store, est ici proposé à 2 699 € , soit 15,6% de rabais ! C'est tout simplement le meilleur tarif jamais pratiqué sur cette référence, et c'est même légèrement mieux que la version reconditionnée, qui est à 2 719 € sur le Refurb Store lorsqu'elle est disponible. Vous pouvez donc vous offrir le modèle haut de gamme pour le prix de celui d'entrée de gamme.Alors que les promos sur les MacBook Pro se font rares depuis quelques temps, Boulanger vient de frapper fort avec cette offre. Attention, les stocks sont limités et il n'est pas précisé combien de temps cette opération promotionnelle sera maintenue.