-17% sur tous les modèles d'iMac 4K et 5K

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 15:03 :

Tous les tarifs sont revenus à la normale.

Les différents modèles d'iMac 21,5" 4K et 27" 5K bénéficient d'une très belle offre promotionnelle chez LDLC et Materiel.net , avec un rabais de 17% par rapport aux tarifs habituels de l'Apple Store . Vous pouvez retrouver le modèle 21,5" 4K d'entrée de gamme (avec disque dur) à 1 245,95 € ( LDLC ) au lieu de 1 499 €, le modèle 21,5" 4K haut de gamme (avec Fusion Drive) à 1 412,95 € ( LDLC ) au lieu de 1 699 €, le modèle 27" 5K d'entrée de gamme (3 GHz, Radeon Pro 570X) à 1 741,94 € ( LDLC Materiel.net ) au lieu de 2 099 €, le modèle 27" 5K de milieu de gamme (3,1 GHz, Radeon Pro 575X) à 1 899,95 € ( LDLC Materiel.net ) au lieu de 2 299 €, et le modèle 27" 5K haut de gamme (3,7 GHz, Radeon Pro 580X, Fusion Drive 2 To) à 2 159,95 € ( LDLC Materiel.net ) au lieu de 2 599 €.Cette offre est particulièrement intéressante : avec une remise de 17%, ces deux revendeurs font mieux que les produits reconditionnés du Refurb Store qui sont à -15%, alors que ceux de LCLC et Materiel.net sont neufs. Attention, une refonte de l'iMac est attendue d'ici cet automne . Il n'est pas précisé combien de temps cette offre sera disponible.