Les MacBook Air de 2019 à partir de 919  sur le Refurb

Cela faisait deux à trois semaines selon les modèles que le MacBook Air était absent du Refurb Store . Le petit portable d'Apple est de retour aujourd'hui, avec les modèles de 2019 à bon prix : vous pouvez retrouver les configurations avec 128 Go de stockage à 919 € ( argent or ) et les déclinaisons avec 256 Go de stockage à 969 € ( argent or ). Comme d'habitude, les stocks sont limités et il est possible que certains modèles ne soient rapidement plus disponibles.Si vous voulez faire des économies sur l'achat de votre Mac en optant pour un modèle de génération précédente, voilà l'occasion idéale : les produits du Refurb Store sont reconditionnés directement par Apple, ce qui garantit le plus grand sérieux, une qualité bien souvent indiscernable du neuf et surtout la même garantie de deux ans que sur l'Apple Store classique ( en savoir plus ).Attention toutefois avant de vous jeter sur ces modèles en promo. La génération de 2020 qui débute à 1 199 € dispose d'un stockage plus généreux, et surtout d'un clavier plus fiable ; vous pouvez retrouver notre test du MacBook Air de 2020 sur cette page