Des iPhone XS neufs à partir de 664,05 

Si vous êtes à la recherche d'un smartphone d'Apple haut de gamme à moindre coût, une belle offre promotionnelle vient d'être lancée sur Acheter sur Google , la plateforme de shopping du célèbre moteur de recherche. Vous pouvez en effet obtenir l'iPhone XS à partir de 664,05 € grâce au code "BIENVENUEMAI" qui vous permet de bénéficier d'un rabais de 5% par rapport aux tarifs qui débutent déjà à 699 €. Les modèles sont vendus et expédiés par Boulanger.Ce tarif est particulièrement intéressant lorsqu'on le compare à celui de l'iPhone XR, toujours vendu à partir de 709 € sur l'Apple Store : l'iPhone XS est en effet techniquement supérieur, avec son écran OLED, son téléobjectif et la prise en charge de 3D Touch. À l'origine, l'iPhone XS était même vendu 300 € de plus que l'iPhone XR !Cette offre sera valable jusqu'au 31 mai inclus, dans la limite des stocks disponibles et des éventuelles variations de prix du côté de Boulanger.