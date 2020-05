Un iPhone XS de 256 Go neuf à 759,05  !

C'est bien simple : jamais ce modèle n'avait été proposé à un tel tarif. Chez Rue du Commerce , vous pouvez actuellement retrouver l'iPhone XS de 256 Go gris sidéral à 759,05 € , ce qui le place à cinq centimes près au tarif de l'iPhone XR de 128 Go. Par rapport à ce dernier, l'iPhone XS de 256 Go propose donc une capacité doublée, un magnifique écran OLED, le téléobjectif et la prise en charge de 3D Touch. Et rappelons que l'iPhone 11 Pro équivalent coûte aujourd'hui 1 329 € !Les déclinaisons or et argent sont vendues bien plus cher, à 854,05 €, un tarif qui est pourtant déjà promotionnel. Pour profiter de ce prix de 759,05 € sur le modèle gris sidéral, vous devez utiliser le code promotionnel "APPLE-IPHONE-15-5" au moment de passer commande. Attention, cette offre assez incroyable risque de ne pas rester en ligne bien longtemps.