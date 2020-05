Refurb : le plein de MacBook Pro à partir de 1 069 

Le Refurb Store a refait le plein de MacBook Pro ce week-end, avec des configurations pouvant correspondre à peu près à tous les goûts. Les tarifs débutent à 1 069 € pour un modèle de 2017 sans Touch Bar, puis à 1 129 € pour les modèles de 2019 avec Touch Bar. Si vous êtes à la recherche de configurations musclées, les MacBook Pro 16" sont disponibles à partir de 2 289 € au lieu de 2 699 € sur l'Apple Store classique.Si vous souhaitez un modèle d'entrée de gamme, nous vous conseillons plutôt un modèle de 2019, qui intègre toujours un clavier à mécanisme papillon mais dont la conception est tout de même plus fiable que celle des modèles de 2017. Comme d'habitude, notez bien que les stocks du Refurb Store sont limités et que les configurations disponibles peuvent donc varier au cours de la journée ( en savoir plus ).