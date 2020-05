Refurb : MacBook Air à 919 , MacBook Pro à 1 069 

Totalement vide ce matin, le Refurb Store est de retour ce lundi soir avec de nombreuses configurations de Macs portables. Vous pouvez obtenir le MacBook Air de 2019 à partir de 919 € , le MacBook Pro de 2017 sans Touch Bar à partir de 1 069 € , le MacBook Pro de 2019 avec Touch Bar à partir de 1 129 € , sans oublier le MacBook Pro 16" à partir de 2 289 € au lieu de 2 699 € sur l'Apple Store Au vu de la faible différence tarifaire entre les modèles de MacBook Pro de 2017 et ceux de 2019, nous vous conseillons d'opter pour les déclinaisons les plus récentes qui intègrent un clavier papillon plus fiable. Attention, les capacités de stockage des modèles d'entrée de gamme sont de 128 Go, contre 256 Go pour les modèles de 2020 : les économies possibles en optant pour une configuration reconditionnée par Apple sur le Refurb Store qu'est-ce que c'est ? ) peuvent donc impliquer un compromis sur le stockage si vous souhaitez bénéficier des tarifs les plus abordables.