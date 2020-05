Refurb : MacBook Pro 13,3'' à 1 129 , 16'' à 2 289 

Le MacBook Pro est à l'honneur aujourd'hui sur le Refurb Store avec de multiples configurations disponibles à prix réduit. Vous pouvez retrouver les modèles 13,3" de 2019, avec Touch Bar et deux ports Thunderbolt, à partir de 1 129 € , alors que les modèles avec quatre ports Thunderbolt sont proposés à partir de 1 609 € . Les modèles 16", eux, sont disponibles à partir de 2 289 € au lieu de 2 699 € sur l'Apple Store . De nombreuses configurations sur mesure sont disponibles, avec des tarifs qui grimpent jusqu'à 4 859 € pour le modèle le plus musclé.Si vous voulez faire des économies sur l'achat de votre Mac, les modèles reconditionnés par Apple vendus sur le Refurb Store sont une bonne option pour abaisser la facture sans faire de compromis sur la qualité, généralement indiscernable des produits parfaitement neufs, et surtout tout en bénéficiant de la même garantie de deux ans que sur l'Apple Store classique ( en savoir plus ). Attention, les stocks sont limités et les configurations disponibles évoluent tout au long de la journée.