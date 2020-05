Un iPhone XS de 64 Go neuf à 644,85  chez Amazon !

C'est une magnifique offre que vient de mettre en place Amazon sur l'iPhone XS de 64 Go dans son coloris gris sidéral : il est actuellement affiché à 644,85 € ! Le modèle doré est également disponible à 658,76 € chez CDiscount. Cela permet d'obtenir ces modèles tout en faisant d'intéressantes économies par rapport à l'iPhone XR, qui est vendu à partir de 709 € sur l'Apple Store . Or, l'iPhone XS est techniquement nettement supérieur à l'iPhone XR, avec son magnifique écran OLED, son téléobjectif et sa prise en charge de 3D Touch. Il y avait initialement 300 € d'écart entre ces deux modèles !Si vous êtes à la recherche d'un modèle plus capacitaire, n'oubliez pas que l'offre de Rue du Commerce, qui propose un iPhone XS de 256 Go à 759,05 € , est toujours valable à l'heure où nous écrivons ces lignes. Comme d'habitude, notez bien qu'Amazon ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible et qu'elle est donc susceptible d'expirer à tout moment.