Les MacBook Air et MacBook Pro en nombre sur le Refurb Store

Le Refurb Store est très bien fourni ce mercredi avec le retour des MacBook Air de 2019 à prix réduit, à 919 € pour 128 Go ( argent or ) et à 969 € pour 256 Go ( argent or ). Les MacBook Pro ne sont pas en reste, avec de nombreuses configurations de l'année dernière, avec Touch Bar et deux ports Thunderbolt, débutant à 1 129 € pour 128 Go ( argent gris sidéral ) ou à 1 229 € pour 256 Go ( argent gris sidéral ). Pour les modèles plus puissants avec quatre ports Thunderbolt, comptez 1 609 € pour 256 Go ( argent gris sidéral ) et 1 709 € pour 512 Go ( argent gris sidéral ). Du côté des MacBook Pro 16", pas de modèle d'entrée de gamme aujourd'hui mais de nombreuses configurations sur mesure débutant à 2 499 € Si vous comptez faire des économies sur l'achat de votre Mac en choisissant une des configurations de l'année dernière, vous pourriez bien trouver votre bonheur sur le Refurb Store aujourd'hui. La boutique de produits reconditionnés d'Apple a l'avantage de vous permettre de bénéficier de la même garantie que les produits parfaitement neufs de l'Apple Store classique, alors que la qualité est généralement indiscernable du neuf ( en savoir plus ). Attention, les stocks sont limités et les modèles disponibles varient tout au long de la journée.