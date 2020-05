-18% sur un iPod touch de 256 Go

C'est un bon plan de niche que nous propose Amazon aujourd'hui : un iPod touch (oui, il existe encore) de 256 Go, coloris rouge, est proposé à 385,42 € au lieu de 469 € chez Apple . Soit 18% de remise, ce qui est plutôt inhabituel.Bien évidemment, l'iPod touch reste destiné à un public très restreint, et beaucoup préféreront investir dans un iPhone SE qui intègre des composants plus au goût du jour et qui est surtout doté d'un modem. Mais pour certains usages ne nécessitant pas de connexion permanente au réseau, l'iPod touch conserve ses adeptes. Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée.