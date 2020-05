Un MacBook Pro 13,3'' de 2019 à 2,4 GHz à 1 599 

Le MacBook Pro 13,3" de 2019 avec quatre ports Thunderbolt 3, avec son processeur Core i5 quadricoeur cadencé à 2,5 GHz et ses 256 Go de stockage, est actuellement proposé à 1 599 € chez Boulanger . C'est 10 € de moins que sur le Refurb Store , alors qu'il s'agit bien ici d'un modèle neuf et non reconditionné. Attention, la durée de validité de l'offre n'est pas précisée.Rappelons que le MacBook Pro 13,3" a subi une importante mise à jour au début de ce mois de mai, mais que les nouveaux modèles avec quatre ports Thunderbolt 3 sont désormais vendus à partir de 2 129 € sur l'Apple Store . Rien que pour le clavier plus confortable et plus fiable, les éditions de 2020 valent le coup. Mais si votre budget ne suit pas, les promotions sur les modèles de l'année dernière permettent de faire d'importantes économies.