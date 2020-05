Refurb : les MacBook Pro de 2019 dès 1 129 

Si les MacBook Pro de 2020 sont trop chers pour votre budget, vous pouvez faire d'importantes économies en vous rabattant sur les modèles de l'année dernière, aujourd'hui proposés en nombre sur le Refurb Store . La boutique de produits reconditionnés d'Apple vous propose tous les modèles 13,3" standard. Les configurations avec deux ports Thunderbolt sont à 1 129 € pour 128 Go ( argent gris sidéral ) et à 1 229 € pour 256 Go ( argent gris sidéral ). Les configurations avec quatre ports Thunderbolt sont quant à elles à 1 609 € pour 256 Go ( argent gris sidéral ) et à 1 709 € pour 512 Go ( argent gris sidéral ). D'autres modèles sur mesure sont également disponibles.Les MacBook Pro 13,3" de 2020 présentent d'intéressantes avancées , notamment du côté du clavier qui est de retour à un mécanisme à ciseaux plus fiable, et nous vous conseillons d'opter pour ces modèles si vous en avez les moyens. Si vous souhaitez acheter un modèle de 2019 pour faire des économies, le Refurb Store est néanmoins la meilleure solution, cette boutique alternative tenue directement par Apple permettant de bénéficier de la même garantie que les produits parfaitement neufs de l'Apple Store classique ( en savoir plus ).