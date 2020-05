Un iPhone 11 de 128 Go à 754,23  (-12%)

Les offres promotionnelles sur l'iPhone 11 sont encore très peu nombreuses et surtout très peu agressives en France, et l'offre que vient de mettre en place Amazon Allemagne pourrait donc vous intéresser : un modèle vert de 128 Go est actuellement affiché à 749 € au lieu de 859 € chez Apple ! Il faut rajouter 5,23 € de frais de port vers la France, ce qui porte le total à 754,23 €, soit 12,2% de réduction. Notez que le modèle rouge est également proposé au même tarif, mais sans stock immédiat.Comme d'habitude avec Amazon, aucune date d'expiration n'est précisée pour cette offre, et l'état des stocks est également inconnu. Ce bon plan est donc susceptible d'expirer à tout moment.