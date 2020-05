L'Apple TV à partir de 139  sur le Refurb Store

L'Apple TV est de retour sur le Refurb Store ! Le modèle classique est à 139 € au lieu de 159 €, et l'Apple TV 4K de 32 Go est à 169 € au lieu de 199 €. Le petit boîtier multimédia d'Apple se fait plutôt rare en version reconditionnée et reste rarement bien longtemps en ligne lorsqu'il est disponible.Si vous comptiez vous équiper, c'est l'occasion idéale de le faire tout en faisant des économies et en conservant une garantie de deux ans directement assurée par Apple . Attention, un nouveau modèle d'Apple TV devrait être dévoilé dans le courant de l'année et il peut être intéressant d'attendre un peu si votre achat n'est pas pressé.