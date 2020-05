Un forfait 100 Go à 16,99  chez Sosh

À peine l'offre sur le forfait de 80 Go terminée, c'est au tour d'un forfait de 100 Go d'être en promo Sosh où il est proposé à 16,99 € par mois sans limitation de durée (même après un an). C'est une enveloppe de données deux fois supérieure au forfait le plus généreux de l'opérateur, qui coûte pour sa part 24,99 € par mois. L'utilisation des données à l'étranger est en revanche limitée à 15 Go, et certains pays comme la Suisse et Andorre ne sont pas inclus, tout comme les appels illimités vers les États-Unis, le Canada et les fixes d'Europe. La carte SIM est facturée 10 €.Ce nouveau forfait sera proposé à ce tarif jusqu'au 22 juin à 9h. Il s'agit bien d'une offre sans engagement : si vous trouvez une offre plus attractive dans les prochains mois, vous pourrez à nouveau changer d'opérateur très facilement grâce au numéro RIO (appeler le 3179 — appel local) à préciser au moment de la commande.