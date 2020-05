-11% sur les MacBook Pro 16'' avec 1 To de SSD

Avec la période de confinement que nous venons de traverser, les offres promotionnelles se sont faites rares et il faut ainsi remonter au mois dernier pour retrouver une offre de cet acabit sur le MacBook Pro 16" haut de gamme, celui qui intègre un Core i9 octocoeur et un SSD de 1 To. Il est actuellement proposé à 2 849 € chez Boulanger dans son coloris gris sidéral, alors que la déclinaison argentée est également à 2 849 € chez Amazon . Cela représente une remise de 11% par rapport du tarif de 3 199 € sur l'Apple Store . Aucune durée de validité n'est précisée pour ces deux offres.Vous pouvez obtenir un meilleur tarif sur ces références en optant pour un modèle reconditionné sur le Refurb Store , où ces machines sont de temps en temps proposées à 2 719 € ( argent gris sidéral ). Les stocks sont en revanche épuisés pour le moment et il faudra donc patienter (vous pouvez obtenir des statistiques sur les disponibilités sur le Refurb Store en cliquant sur le petit bouton violet présent à côté de chaque modèle sur notre comparateur de prix ).