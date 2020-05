Des cartes cadeaux en promo à la Fnac

Voilà deux mois que l'on n'avait plus vu cette offre, pourtant une des favorites de la Fnac : des cartes cadeaux sont en promo aujourd'hui, à 50 € pour la carte de 60 € et 130 € pour la carte de 150 €. Il est possible d'acheter deux cartes de chaque par compte client et adresse IP, soit 60 € d'économies au maximum.Ces cartes cadeaux seront valables jusqu'au dimanche 7 juin 2020 inclus, et elles peuvent être utilisées sur les produits d'Apple, y compris ceux qui sont déjà en promotion. Plus globalement, vous pouvez également utiliser ces cartes sur le catalogue de la Fnac en général, dans les magasins Fnac, Darty, les agences Fnac Voyages, et bien sûr sur fnac.com (hors voyages, abonnements presse, tirages photo et Marketplace). Attention, on ne sait pas combien de temps cette offre restera en ligne.