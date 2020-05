La fibre de Sosh à moitié prix pendant un an

Si vous souhaitez faire des économies sur votre connexion à internet, l'offre que vient de mettre en place Sosh devrait vous intéresser : un abonnement à la fibre est actuellement à moitié prix pendant un an, à 14,99 € au lieu de 29,99 € habituellement, soit 180 € d'économies sur les douze mois promotionnels. L'offre inclut des débits symétriques de 300 Mbit/s avec la Livebox 4, les appels illimités vers les fixes et la télé d'Orange gratuite via application mobile ou à 5 € par mois via un décodeur en option. Si vous n'êtes pas éligible à la fibre, l'abonnement ADSL est également proposé au même tarif.Cette offre comporte des frais de résiliation de 50 €, mais Sosh rembourse également jusqu'à 100 € des frais de résiliation de votre fournisseur d'accès à internet actuel ; l'opération est donc neutre. Vous pouvez obtenir plus d'information sur cette offre et vérifier votre éligibilité sur cette page . Cette opération promotionnelle sera valable jusqu'au lundi 22 juin à 8h.