French Days : l'Apple Watch Series 3 dès 199,99 

C'est parti pour les French Days et la Fnac ouvre le bal avec une remise de 30 € sur deux modèles d'Apple Watch Series 3, coloris argent avec bracelet Sport blanc : le modèle de 38 mm se retrouve à 199,99 € alors que le modèle de 42 mm est à 229,99 € . Le grand modèle est en stock immédiat, mais le petit affiche deux bonnes semaines d'attente.Les French Days seront valables jusqu'au lundi 2 juin mais nous ne connaissons pas l'état des stocks de la Fnac. Il est donc tout à fait possible que cette offre expire plus tôt que prévu.