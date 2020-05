French Days : un iPhone XS de 64 Go neuf à 629,10  !

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 9:39 :

Si vous préférez l'iPhone XR à l'iPhone XS, celui-ci bénéficie d'une remise de 60 € à la Fnac.

Mise à jour 10:52 :

Les stocks de Boulanger sont déjà épuisés !

C'est un excellent smartphone qui bénéficie d'une excellente promotion dans le cadre des French Days : l'iPhone XS de 64 Go peut actuellement être obtenu à 629,10 € chez Acheter sur Google , la plateforme de shopping du célèbre moteur de recherche. Le téléphone est vendu et expédié par Boulanger, à 699 €, et le code "FRENCHDAYSMAI20" permet d'obtenir un rabais de 10%.Voilà qui place l'iPhone XS en dessous du prix de l'iPhone XR, toujours vendu à partir de 709 € sur l'Apple Store , alors que l'iPhone XS est techniquement supérieur avec son écran OLED, son téléobjectif ou encore la prise en charge de 3D Touch. Attention, la durée de validité du code "FRENCHDAYSMAI20" est établie au 1er juin mais l'état des stocks de Boulanger est inconnu.