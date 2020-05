French Days : un iPad Pro de 2018 à 674,99 

Mise à jour 10:10 :

L'offre a été retirée du site de Darty et c'est désormais un vendeur tiers qui est proposé par défaut.

Mise à jour 10:53 :

La même offre a été lancée à la Fnac, là aussi uniquement en retrait en boutique.

Si vous êtes à la recherche d'un iPad Pro à moindre frais, un modèle de l'année dernière bénéficie d'une belle remise dans le cadre des French Days chez Darty : le modèle Wi-Fi de 64 Go gris sidéral est actuellement affiché à 674,99 € , contre 899 € sur l'Apple Store pour le modèle équivalent actuel. Si vous n'avez que faire des nouveautés de la gamme de 2020 , qui n'offre notamment pas d'évolution en terme de puissance, c'est une très bonne offre.Seul hic et pas des moindres, la tablette n'est pas en stock en ligne et vous devez choisir le retrait en boutique pour pouvoir profiter de cette offre. Il y a pour l'instant du stock un peu partout en France, mais l'état des stocks des différents magasins pourra évoluer rapidement.