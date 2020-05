French Days : -10% sur l'iPhone SE de 2020

L'encore tout jeune iPhone SE de 2020 est en promo dans le cadre des French Days sur Acheter sur Google , la plateforme de shopping de Google qui propose une remise immédiate de 10% sur de nombreux modèles grâce au code "FRENCHDAYSMAI20". Les tarifs débutent ainsi à 440,10 € au lieu de 489 € sur l'Apple Store . Les téléphones sont vendus et expédiés par Rue du Commerce.Le code "FRENCHDAYSMAI20" sera valable jusqu'au lundi 1er juin inclus mais attention, l'état des stocks de Rue du Commerce peut varier entre temps et certains modèles peuvent donc ne plus être disponibles.