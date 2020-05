French Days : des iPhone XR à partir de 584,10 

L'iPhone XR bénéficie d'une importante promotion dans le cadre des French Days chez Acheter sur Google , avec le code promo "FRENCHDAYSMAI20" qui permet d'obtenir un rabais de 10% sur des tarifs qui sont déjà inférieurs à ceux d'Apple. Alors que l'iPhone XR est vendu à partir de 709 € sur l'Apple Store , il est ici possible d'obtenir à partir de 584,10 € , soit 17,6% de remise. Les téléphones sont vendus et expédiés par Darty. Différents coloris et capacités sont disponibles.Le code "FRENCHDAYSMAI20" sera valable jusqu'au lundi 1er juin inclus mais l'état des stocks de Darty est inconnu : il est tout à fait possible que certaines références ne soient plus en stock d'ici-là.