Apple offre 10% de bonus à la recharge de votre identifiant Apple

Deux mois après la précédente offre de ce type, Apple offre à nouveau 10% de bonus à la recharge de votre compte Apple, qui couvre l'App Store, iTunes, iCloud, Apple Music et le reste des services dématérialisés de la marque. Cette offre est valable jusqu'à 300 € de dépôts, soit 30 € de bonus dans ce cas. Vous devez choisir le montant judicieusement : il n'est possible de bénéficier qu'une fois de ce bonus. Cette opération promotionnelle sera valable jusqu'au vendredi 5 juin 2020.Pour ajouter des fonds à votre compte Apple et bénéficier de ce bonus, ouvrez l'application App Store, puis rendez-vous sur votre compte en pressant l'icône correspondant en haut à droite de l'écran. Sélectionnez ensuite « Créditer le compte de cet id. Apple », puis sélectionnez le montant de votre choix (ou entrez manuellement la somme précise désirée).