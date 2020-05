Les AirPods Pro à 219,60  au lieu de 279 

Déjà en promo à 239 € chez Rue du Commerce , les AirPods Pro bénéficient d'une remise encore plus importante sur la plateforme Acheter sur Google grâce au code promo "FRENCHDAYSMAI20" : les écouteurs affichés à 244 € bénéficient d'un rabais supplémentaire de 10% pour tomber à 219,60 € . Les AirPods Pro coûtent normalement 279 € sur l'Apple Store : la remise finale est de 21,3%. Les AirPods Pro sont vendus et expédiés par Rue du Commerce.Le code "FRENCHDAYSMAI20" sera valable jusqu'au lundi 1er juin inclus mais attention, l'état des stocks de Rue du Commerce inconnu et il est donc possible que cette offre prenne fin plus tôt.