Le plein de MacBook Pro 16'' à prix réduit sur le Refurb Store

Peu présents ces derniers jours, les MacBook Pro 16" sont de retour en force sur le Refurb Store en cette fin de semaine. Les tarifs sont de 2 289 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 699 € chez Apple pour les modèles avec 512 Go de stockage, et de 2 719 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 3 199 € pour les modèles avec 1 To de stockage. De très nombreux modèles sur mesure sont également proposés, avec à chaque fois un rabais d'environ 15% par rapport aux tarifs habituels de l'Apple Store . Il y a des configurations très musclées, avec des tarifs qui grimpent jusqu'à 6 089 €.Ces ordinateurs reconditionnés directement par Apple sont une excellente alternative si vous souhaitez faire des économies sur l'achat de votre Mac sans pour autant faire de compromis sur la qualité ou la garantie : assuré directement par Apple, le SAV éventuel est identique à celui de l'Apple Store classique ( en savoir plus ). Attention, les stocks du Refurb Store sont très limités et les références disponibles varient tout au long de la journée.Si vous préférez quoi qu'il en soit acheter un modèle parfaitement neuf, n'oubliez pas qu'il y a encore une très belle offre en ce moment sur le modèle d'entrée de gamme, avec un tarif de 2 339,99 € chez Rue du Commerce et chez Amazon sur la déclinaison argentée. Vous pouvez retrouver tous les modèles de MacBook Pro sur notre comparateur de prix