L'iPhone XS de 256 Go argenté à 759,05 

L'iPhone XS est décidément une des grosses affaires de cette année 2020. Pour qui souhaite s'offrir un modèle d'iPhone haut de gamme sans pour autant débourser les fortunes que coûte l'iPhone 11 Pro, les promotions qui s'enchaînent sur son prédécesseur sont très intéressantes. En cette fin de semaine, Amazon a lancé une offre particulièrement agressive sur le modèle argenté de 256 Go, que vous pouvez obtenir à 759,05 € . C'est à 5 centimes près le tarif d'un iPhone XR de 128 Go !Par rapport à l'iPhone XR, l'iPhone XS intègre une dalle OLED très largement supérieure, le fameux téléobjectif, et la prise en charge de 3D Touch. L'écran de l'iPhone XS est également légèrement plus petit (5,8" contre 6,1").L'iPhone XS de 256 Go coûtait initialement 1 329 €, comme l'iPhone 11 Pro de même capacité aujourd'hui. D'une année sur l'autre, le tarif a donc chuté de plus de 40%, ce qui est très inhabituel pour un téléphone pommé. Attention, Amazon ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible. Vous pouvez retrouver toutes les références d'iPhone XS sur notre comparateur de prix