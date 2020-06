Les MacBook Pro de 2019 dès 1 129  sur le Refurb Store

Les rayonnages du Refurb Store sont plutôt bien fournis en MacBook Pro pour attaquer cette nouvelle semaine. Vous pouvez en effet y trouver des modèles 13,3" de l'année dernière à partir de 1 129 €, les modèles 15,4" à partir de 2 109 €, et même de nombreux modèles de MacBook Pro 16" actuels à partir de 2 719 € (pour 1 To de stockage) avec une remise de 15% par rapport aux tarifs habituels de l'Apple Store Comme d'habitude, rappelons que les produits issus du Refurb Store sont reconditionnés directement par Apple, et bénéficient à ce titre de la même garantie de deux ans que les produits parfaitement neufs. La qualité des ordinateurs reconditionnés d'Apple est d'ailleurs bien souvent impossible à distinguer de celle des produits neufs (lire :). Opter pour un MacBook Pro issu du Refurb Store est donc une excellente solution pour faire des économies, à condition de tomber sur le bon modèle au bon moment ; les stocks sont en effet très limités, mis à jour tous les matins, et certaines références ne sont pas forcément évidentes à dénicher.