Des forfaits iPhone de 100 Go en promo à 12  par mois

Les bonnes offres s'enchaînent sur les forfaits téléphoniques adaptés à l'iPhone. Deux forfaits particulièrement généreux sont en promo cette semaine. Chez SFR RED , vous pouvez retrouver un forfait avec 100 Go de données (+8 Go depuis UE et DOM) à 12 € par mois sans limitation de durée. Chez Bouygues Telecom , un forfait disposant également de 100 Go de données (+10 Go depuis Europe et DOM) est à 11,99 € par mois, là non plus sans limitation de durée. Les deux offres incluent les appels et SMS illimités.Ces forfaits étant sans engagement, vous pourrez à nouveau changer d'opérateur dans les prochains mois si une meilleure offre fait son apparition. Ces deux offres seront valables jusqu'au jeudi 4 juin à 6h.