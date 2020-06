Un iPhone XS de 64 Go neuf à 624,15 

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 18:04 :

C'est terminé pour cette offre !

L'iPhone XS ne cesse décidément d'être bradé par les différents revendeurs. Alors que l'iPhone XS de 256 Go argenté est actuellement à 759,05 € chez Amazon France, le modèle de 64 Go gris sidéral vient de tomber à 619 € (+5,15 € de frais de port, soit un total de 624,15 €) chez Amazon Allemagne. Un tarif extrêmement agressif, alors que l'iPhone XR pourtant techniquement inférieur est aujourd'hui vendu à partir de 709 € sur l'Apple Store . Avec son écran OLED et son téléobjectif, l'iPhone XS coûtait initialement 300 € de plus que l'iPhone XR... Son équivalent aujourd'hui, l'iPhone 11 Pro, est vendu à partir de 1 159 €.Pas de panique si vous n'avez pas l'habitude d'Amazon Allemagne : le site est organisé comme en France, et l'interface est disponible en anglais pour une meilleure compréhension. Et comme en France, notez bien qu'aucune durée de validité n'est précisée pour cette offre, qui est donc susceptible de disparaitre à tout moment.