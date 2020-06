Les AirPods Pro à 201,99  + bons d'achat

Les AirPods Pro bénéficient d'une belle offre promotionnelle ce mercredi chez Rakuten , avec un tarif de 206,99 € pouvant être ramené à 201,99 € grâce au code promo "RAKUTEN5", et la possibilité de récupérer un bon d'achat de 10,35 € pour cette commande. Les AirPods Pro coûtent normalement 279 € chez Apple Attention, les AirPods Pro en question sont expédiés du Royaume-Uni, ce qui implique des délais un peu plus longs (6 à 12 jours) et une garantie d'un an auprès d'Apple en France. Cette offre sera valable jusqu'à ce mercredi soir à minuit, dans la limite des stocks disponibles.