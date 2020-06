Quelques iPad en promo dès 299  sur le Refurb Store

Si vous êtes à la recherche d'un iPad d'entrée de gamme à moindre prix, il y a quelques bonnes affaires à réaliser ce vendredi sur le Refurb Store , qui propose l'iPad 6 à partir de 299 € . Ce modèle est techniquement très proche de l'iPad 7, vendu à partir de 389 € sur l'Apple Store . Il n'y a que deux différences : la taille d'écran (9,7" contre 10,2"), et la prise en charge du clavier externe Smart Keyboard par le Smart Connector. Autre bonne affaire si vous aimez les petites diagonale : un iPad mini 5 à 389 € au lieu de 459 € chez Apple Ces tablettes sont reconditionnées directement par Apple, ce qui assure la présence de composants d'origine et une qualité irréprochable. La garantie est d'ailleurs identique à celle des produits parfaitement neufs. Attention, les stocks du Refurb Store sont limités et certaines références ne restent pas longtemps en ligne.