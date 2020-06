Un iPhone XS de 64 Go neuf à 604,15  !

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 18:37 :

Les stocks sont épuisés.

Les prix de l'iPhone XS continuent de baisser pour atteindre un nouveau record chez Amazon Allemagne , avec un iPhone XS de 64 Go gris sidéral bradé à 599 € (+5,15 € de frais de port, soit 604,15 € au total). C'est plus de 100 € d'économies par rapport à l'iPhone XR, qui est vendu à partir de 709 € sur l'Apple Store , alors que l'iPhone XS est techniquement supérieur avec son écran OLED et son téléobjectif.Le site d'Amazon Allemagne fonctionne comme en France et l'interface est disponible en anglais. Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée.