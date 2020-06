Un forfait avec 80 Go de data à 14,99  par mois chez Sosh

Déjà proposé le mois dernier, le forfait 80 Go de Sosh est de retour en promo aujourd'hui avec un tarif de 14,99 € par mois sans limitation de durée (les prix ne remontent pas après un an). Ce forfait inclut 80 Go de données depuis la France, 10 Go depuis l'Europe (Suisse et Andorre exclus), ainsi bien sûr que les appels et SMS illimités. Cette offre sera valable jusqu'au mercredi 15 juillet à 9h.Notez que parallèlement à cette offre, le forfait 100 Go est toujours proposé à 16,99 € par mois, et cela jusqu'au lundi 22 juin à 9h. Attention, la carte SIM est facturée 10 € dans les deux cas.