La carte Fnac+ offerte à l'achat d'un Mac ou d'un iPad

Si vous avez prévu de vous offrir un Mac ou un iPad, la Fnac vient de lancer une petite offre promotionnelle qui pourrait vous intéresser : la carte Fnac+ est offerte en complément de votre commande. D'une valeur de 49 €, cette carte valable un an vous permet de bénéficier de la livraison express gratuite illimitée, en plus des classiques remises accordées aux adhérents (dont les fameux week-ends permettant de récupérer des bons d'achat de 10 € tous les 100 € dépensés). Et surtout, cette carte vous permet de bénéficier instantanément des remises accordées aux adhérents, par exemple du rabais de 5% sur les MacBook Pro sur mesure que nous évoquions ce matin Cette opération promotionnelle sera valable jusqu'à ce dimanche 14 juin inclus,. Pour bénéficier de cette offre, vous devez ajouter la carte Fnac+ au panier en même temps que le Mac ou l'iPad, et utiliser le code promo "EXPRESS".