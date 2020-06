L'Apple TV dès 139  sur le Refurb Store

Cela fait une dizaine de jours que l'on avait plus vu l'Apple TV sur le Refurb Store : le petit boîtier multimédia d'Apple est de retour ce mardi avec le modèle HD classique à 139 € au lieu de 159 € , et le modèle 4K de 32 Go est à 169 € au lieu de 199 € . Comme d'habitude avec les produits reconditionnés d'Apple, cela correspond à une remise de 15%.L'Apple TV rencontre vraisemblablement un grand succès sur le Refurb Store, les stocks restant rarement plus de quelques heures en ligne lorsqu'il y en a. Attention toutefois, un nouveau modèle d'Apple TV devrait être dévoilé dans le courant de l'année et il peut être intéressant d'attendre un peu si votre achat n'est pas pressé.