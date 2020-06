Le MacBook Pro 16'' avec 1 To à 2 699  (-16%) !

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 9:05 :

Cette offre n'aura malheureusement pas duré : le prix est déjà repassé à 2 949 €.

C'est une promo très rare qui vient d'être mis en place chez Amazon sur le MacBook Pro 16" haut de gamme, celui avec un Core i9 octocoeur cadencé à 2,3 GHz, une carte graphique AMD Radeon Pro 5500M, 16 Go de RAM et 1 To de stockage. Alors que ce modèle est normalement vendu 3 199 € par Apple, Amazon le propose ici dans son coloris gris sidéral à 2 699 € , soit 16% de remise ! C'est même un peu mieux que l'équivalent reconditionné de cette machine sur le Refurb Store, où le prix est de 2 719 € alors qu'il s'agit bien chez Amazon d'un produit parfaitement neuf.C'est offre est particulièrement exceptionnelle : elle vous permet d'obtenir ce modèle haut de gamme au prix du modèle d'entrée de gamme, avec 512 Go de stockage. Attention, Amazon ne précise pas combien de temps cette offre très agressive restera en ligne et il est probable qu'elle ne soit pas disponible très longtemps.