-13% sur un iPad Pro 12,9'' de 2020 cellulaire avec 256 Go

Les promos sur les iPad Pro de 2020 commencent à arriver ! Aujourd'hui chez Amazon , le modèle 12,9" cellulaire avec 256 Go de stockage, coloris argent, est affiché à 1 222,09 € au lieu de 1 399 € chez Apple . Cela représente 13% de remise et place ce modèle, à quelques euros près, sous le prix du modèle Wi-Fi seulement qui coûte 1 229 €.Comme d'habitude avec Amazon, on ne sait pas combien de temps cette offre sera disponible. Notez que d'autres modèles d'iPad Pro de 2020 bénéficient de petites remises, moins importantes que celle-ci toutefois : vous pouvez retrouver toutes les offres en un coup d'oeil sur notre comparateur de prix