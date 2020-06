-10% sur un iPad Pro 12,9'' cellulaire de 2020 avec 128 Go

Après un modèle de 256 Go hier , c'est au tour d'un iPad Pro 12,9" cellulaire de 128 Go d'être en promotion aujourd'hui chez Amazon . Coloris argenté, ce modèle est actuellement affiché à 1 160,15 € au lieu de 1 289 € sur l'Apple Store , soit 10% de remise.Comme toujours avec Amazon, il n'est pas possible de savoir combien de temps cette offre sera disponible ; l'offre d'hier n'était restée en ligne que quelques heures. Vous pouvez retrouver tous les autres modèles d'iPad Pro sur notre comparateur de prix