Le Refurb Store fait le plein d'iPhone XR dès 589 

Deux jours après la première apparition de l'iPhone XR sur le Refurb Store , de nouvelles références ont été ajoutées ce vendredi et il y a désormais plus de choix avec la disponibilité des trois capacités et de deux coloris, le blanc et le noir. Vous pouvez donc vous offrir l'iPhone XR à 589 € ( blanc noir ) au lieu de 709 € sur l'Apple Store pour 64 Go de stockage, à 629 € ( blanc noir ) au lieu de 759 € pour 128 Go, et à 729 € ( blanc noir ) pour les modèles de 256 Go qui ne sont plus au catalogue.Comme toujours avec le Refurb Store , notez bien que les stocks sont limités et qu'il est donc possible et même probable que certaines références ne soient rapidement plus disponibles. Les produits reconditionnés d'Apple bénéficient de la même garantie de deux ans que les produits parfaitement neufs, ce qui rend cette boutique alternative particulièrement intéressante si vous comptez vous équiper à moindre coût (lire :). Notez qu'une offre de financement permettant de bénéficier d'un paiement en 12 ou 24 fois sans frais est disponible.