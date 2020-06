Les MacBook Pro 16'' dès 2 289  sur le Refurb Store

Absents depuis deux semaines, les MacBook Pro 16" standard sont de retour sur le Refurb Store ! Vous pouvez retrouver le modèle d'entrée de gamme avec 512 Go de stockage à 2 289 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 2 699 € chez Apple, et le modèle haut de gamme avec 1 To de stockage à 2 719 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 3 199 € chez Apple . Plusieurs configurations sur mesure sont également disponibles si vous souhaitez monter en gamme sur certains aspects (stockage, RAM, processeur...).Si vous souhaitez faire des économies sur l'achat de votre MacBook Pro, opter pour une configuration reconditionnée par Apple sur le Refurb Store est une excellente alternative pour abaisser la facture sans pour autant faire de compromis sur la garantie, qui est assurée par Apple pendant deux ans, et sans prendre le moindre risque une entreprise tierce utilisant des composants dont vous ne connaitriez pas forcément l'origine ( en savoir plus ). Attention en revanche, les stocks sont limités et les configurations les plus populaires ne restent généralement pas très longtemps en ligne.