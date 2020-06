Les MacBook Pro à partir de 1 129  sur le Refurb Store

Les MacBook Pro sont présents en nombre en ce début de semaine sur le Refurb Store . Les modèles 13,3" de l'année dernière sont proposé à partir de 1 129 € (deux ports Thunderbolt) ou 1 609 € (quatre ports Thunderbolt), et les modèles 16" actuels sont disponibles à partir de 2 289 € au lieu de 2 699 € sur l'Apple Store . Et comme souvent, il y a de nombreuses configurations sur mesure vous permettant de monter en gamme sur certains aspects, comme le processeur, la RAM et le stockage.Si vous comptez vous offrir un Mac à moindre coût, les produits reconditionnés par Apple sur le Refurb Store représentent une bonne solution pour faire des économies sans faire de compromis sur la garantie, qui est directement assurée par Apple et est identique à celle des produits neufs ( en savoir plus ). Attention, les stocks sont limités et les configurations disponibles varient tout au long de la journée.