Le MacBook Air de 2020 à 1 139  chez Amazon

Cela fait déjà trois mois que le MacBook Air de 2020 et au catalogue mais les promos sur ce dernier tardent à apparaître. La période est en effet bien particulière, avec une forte demande suite à l'essor du télétravail et des revendeurs qui sont restés fermés pendant de nombreuses semaines. De petits rabais commencent toutefois à apparaître, et Amazon a mis en place une petite remise sur les modèles d'entrée de gamme, avec 256 Go de stockage : vous pouvez retrouver le MacBook Air à 1 139,05 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 199 € chez Apple . Cela ne représente que 5% de rabais, mais il n'y a pas mieux pour le moment.Si votre achat n'est pas pressé, sachez qu'il est probable que des remises atteignant la barre des -10% soient mises en place durant l'été, lorsque la situation sera redevenue un peu plus normale. N'oubliez pas, si vous êtes étudiant ou enseignant, que l'Apple Store éducation vous permet déjà de bénéficier d'une telle remise de 10%. Attention, comme toujours Amazon ne précise pas combien de temps son offre sera disponible.