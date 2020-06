Des iPhone XS de 64 Go neufs à 699 

L'iPhone XS, retiré du catalogue en septembre dernier suite à la sortie de l'iPhone 11 Pro, a régulièrement bénéficié d'offres promotionnelles très agressives en ce début d'année 2020. À l'approche de l'été, les stocks semblent "enfin" commencer à s'épuiser mais cela n'empêche pas encore de trouver de bons plans sur l'ancien smartphone haut de gamme d'Apple : dans son coloris argenté, vous pouvez trouver le modèle de 64 Go neuf à 699 € à la Fnac et le modèle doré à 699 € chez CDiscount Cette offre est tellement souvent mise en place qu'elle en devient presque banale, mais elle n'en est pas moins intéressante : à 699 €, ce téléphone se place 10 € sous le tarif de 709 € demandé par Apple pour l'iPhone XR, alors que l'iPhone XS est techniquement nettement supérieur grâce à sa magnifique dalle OLED et son téléobjectif. Il est également un peu plus compact, avec son écran de 5,8" contre 6,1" pour l'iPhone XR. Si vous comptiez vous offrir un iPhone haut de gamme mais que vous n'avez pas le budget pour un iPhone 11 Pro (dont les tarifs débutent à 1 159 €), cet iPhone XS est également une excellente alternative.