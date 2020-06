Le plein de MacBook Pro 16'' à prix réduit sur le Refurb Store

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 11:45 :

Il n'y a pratiquement plus aucun modèle en stock pour aujourd'hui.

Si vous avez envie de vous offrir un MacBook Pro 16", vous devriez trouver votre bonheur aujourd'hui sur le Refurb Store , qui vient de faire le plein de configurations à prix réduit. Comme d'habitude, c'est une remise de 15% qu'Apple applique sur ses ordinateurs reconditionnés par ses soins : les tarifs débutent ainsi à 2 289 € au lieu de 2 699 € sur l'Apple Store classique pour le modèle d'entrée de gamme avec 512 Go de stockage. Pour le modèle standard haut de gamme, comptez 2 719 € au lieu de 3 199 €. De nombreuses configurations sur mesure sont également disponibles, avec de multiples possibilités pour augmenté la quantité de stockage, la mémoire vive, ou disposer d'un processeur ou d'un GPU plus puissants.Si vous comptez vous équiper d'un MacBook Pro à moindre frais, c'est le Refurb Store que nous vous conseillons pour deux raisons très simples : les ordinateurs reconditionnés par Apple sont d'une qualité irréprochable, généralement impossible à distinguer de l'état parfaitement neuf, et la garantie est identique à celle des produits neufs de l'Apple Store classique, ce qui assure deux ans de sérénité ( en savoir plus ). Seule contrainte, les stocks du Refurb Store varient d'un jour à l'autre et il n'est pas toujours évident de tomber sur la configuration de ses rêves. Notez que les approvisionnements n'ont souvent lieu que tôt le matin : plus la journée avance, moins les modèles disponibles sont nombreux.