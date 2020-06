L'iPhone XR neuf à 627 , reconditionné à 589 

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 10:44 :

Les stocks d'iPhone XR rouge d'Amazon sont épuisés.

Il y a de bonnes affaires à réaliser sur l'iPhone XR en ce moment si ce dernier vous fait de l'oeil. Chez Amazon , une belle promo vient d'être mise en place sur le modèle de 64 Go rouge, qui est actuellement affiché à 627,29 € au lieu de 709 € sur l'Apple Store . C'est une remise de 11,5% par rapport au prix public. Comme d'habitude avec Amazon, aucune durée de validité n'est précisée pour cette offre.Si vous souhaitez aller plus loin en terme de remise, vous pouvez depuis la semaine dernière profiter de tarifs un peu plus avantageux sur le Refurb Store , où les prix sont de 589 € ( blanc noir ) au lieu de 709 € pour 64 Go, de 629 € ( blanc noir ) au lieu de 759 € pour 128 Go, et de 729 € ( blanc noir ) pour les modèles de 256 Go qui ne sont plus au catalogue. Seuls les coloris blanc et noir sont pour disponibles pour le moment.Si les coloris blanc ou noir vous conviennent, les offres du Refurb Store sont très intéressantes avec la très bonne qualité habituelle des produits reconditionnés d'Apple et la garantie assurée directement par Apple pendant deux ans ( en savoir plus ). Pour tous les autres modèles, vous pouvez retrouver toutes les meilleures offres du moment dans notre comparateur de prix