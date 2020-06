Les AirPods Pro à 206,99  + bons chez Rakuten

Les AirPods Pro bénéficient d'un très bon tarif en ce moment chez Rakuten , où ils sont affichés à 206,99 € au lieu de 279 € chez Apple , avec en bonus la possibilité de récupérer un bon d'achat de 10,35 € suite à la commande.Comme toujours avec Rakuten, précisons que les AirPods en question ne sont pas à ce tarif pour rien : il sont expédiés du Royaume-Uni, ce qui implique des délais de livraison un peu plus importants et surtout une garantie qui sera d'un an auprès d'Apple en France. Pour bénéficier de la seconde année de couverture, il faut se tourner vers un revendeur officiel en France : le meilleur tarif se situe alors chez Amazon, avec une promo à 243,99 €